В «ДНР»: Житель Макеевки подсчитал, во сколько обойдется праздничный стол на Новый год (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на главные «новогодние» продукты в одном из магазинов в городе. Кадры с ценниками он продемонстрировал в соцсети.

Артур рассказал, что на самый скромный стол, по его мнению, нужны салат оливье, баночка красной икры, килограмм мандаринов, конфеты и советское шампанское. Макеевчанин подсчитал, что если брать самые дешевые из представленных продуктов, то стол обойдется чуть больше, чем в 1 тыс. руб. (422 грн по местному курсу на 18.12.2018).

Так, в «ДНР» продают:

шампанское – от 155 руб. (65 грн);

красную икру (баночка 50 г) – 310 руб. (131 грн);

мандарины – 82 руб. (35 грн);

конфеты (в подарочной коробке) – 100 руб. (42 грн);

корнишоны (баночка 500 мл) – 74 руб. (31 грн);

яйца – 68 руб. (29 грн);

картофель – 28 руб. (12 грн);

вареная колбаса «Оливье» – 195 руб. (82 грн);

зеленый горошек (баночка 212 г) – 28 руб. (12 грн);

майонез (туба 170 г) – 23 руб. (10 грн).

Макеевчанин отметил, что мандарины продают плохого качества.

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