Дополнение к паспорту и клеймо: Справку ВПЛ связывают с необходимостью. Новости

В Украине почти все опрошенные внутренне перемещенные лица (ВПЛ) отмечали, что они зарегистрированы в системе социальной защиты Министерства социальной политики. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции (МОМ) в декабре 2018 года.

Согласно документу, процент переселенцев, зарегистрированных в системе социальной защиты, остается относительно постоянным во всех раундах НМС. В частности, согласно кумулятивным данным, собранным в 9-11 раундах в ходе телефонных и личных интервью на подконтрольной Украине территории, среди перемещенного населения из Крыма доля зарегистрированных респондентов была ниже, чем среди всех ВПЛ, 78% и 94% соответственно.

Во время обсуждения в фокус-группах ВПЛ и ключевые информанты отмечали, что обычно лица, которые не регистрируются, не требуют государственной поддержки. Однако иногда недостаток регистрации связан с бюрократическими препятствиями:

ВПЛ (женщина, 40 лет) из Донецкой области: «Этот документ является дополнением к вашему паспорту. Без нее нельзя обратиться ни в больницу, ни в полицию, ни в банк»;

ВПЛ (мужчина, 67 лет) из Донецкой области: «Я думаю, что люди могут не регистрироваться из-за того, что справка перемещенного лица похожа на клеймо. Как только ты показываешь справку, всем становится понятно, что ты перемещенное лицо, и отношение к тебе меняется»;

Ключевой информант** (женщина, 45 лет): «Мой муж не зарегистрирован, мне сказали, что это не обязательно. Когда ему надо было обратиться к врачам, ему с работы дали направление, и он все необходимое сделал без справки о регистрации»;

Ключевой информант (мужчина, 64 года): «Регистрация необходима для того, чтобы человек смог попасть на курсы переквалификации. У меня есть знакомый пенсионного возраста, у него ранее был бизнес в Донецкой области, а после курсов он получил профессию пчеловодов».

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

** Большинство опрошенных ключевых информантов работали в неправительственных организациях (41%), и значительная часть ключевых информантов представляла учреждения социальной защиты (25%). Еще 11% работали в местных органах власти, 9% были представителями образовательных учреждений, 6% – учреждений здравоохранения, и 8% работали в других организациях.

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