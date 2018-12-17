«Автобан по лнрски»: В соцсетях показали трассу на неподконтрольной Луганщине (Фото). Новости

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«Автобан по лнрски»: В соцсетях показали трассу на неподконтрольной Луганщине (Фото)

ДН

17.12.18 08:29dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области местные жители жалуются на разбитые трассы. Об этом они пишут в соцсетях.

Так, автор поста показал трассу «Ровеньки-Антрацит». «Авто с низким клиренсом просто разворачивались обратно. Полнейшая жесть», – отметил местный житель.

Люди комментируют ситуацию с полностью разбитой дорогой и возмущаются бездействием «властей»:

  • Анатолий: «Автобан по лнрски»;
  • Сергей К.: «Штоб враг на подступах поник!»;
  • Дима: «Дорога мечты»;
  • Андрей: «Какая жизнь, такая и дорога»;
  • Сергей П.: «Это просто пипец, дальше только хуже»;
  • Богдан: «Республика цветет»;
  • Марина: «А почему до сих пор чиновник ЛНР не пришел и не рассказал, как правильно оформить заявку на засыпку ямок?»;
  • Александр: «Главаря в багажнике на этом авто по этой дороге провезти... Сразу будет евроасфальт»;
  • Данил: «Как говорится, никогда такого не было, и вот – опять».

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