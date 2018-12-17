«Автобан по лнрски»: В соцсетях показали трассу на неподконтрольной Луганщине (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области местные жители жалуются на разбитые трассы. Об этом они пишут в соцсетях.

Так, автор поста показал трассу «Ровеньки-Антрацит». «Авто с низким клиренсом просто разворачивались обратно. Полнейшая жесть», – отметил местный житель.

Люди комментируют ситуацию с полностью разбитой дорогой и возмущаются бездействием «властей»:

Анатолий: «Автобан по лнрски»;

Сергей К.: «Штоб враг на подступах поник!»;

Дима: «Дорога мечты»;

Андрей: «Какая жизнь, такая и дорога»;

Сергей П.: «Это просто пипец, дальше только хуже»;

Богдан: «Республика цветет»;

Марина: «А почему до сих пор чиновник ЛНР не пришел и не рассказал, как правильно оформить заявку на засыпку ямок?»;

Александр: «Главаря в багажнике на этом авто по этой дороге провезти... Сразу будет евроасфальт»;

Данил: «Как говорится, никогда такого не было, и вот – опять».

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