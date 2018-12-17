Проблема не только с пенсиями: Козловский о дискриминации переселенцев. Новости

В Украине существует комплексная проблема с нарушениями прав человека и дискриминацией внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказал освобожденный из плена ДНР» ученый-религиовед, переселенец из Донецка Игорь Козловский.

«Это проблема общая – все переселенцы с ней сталкиваются, и не только с пенсиями, как мы знаем. Многие люди страдают именно из-за того, что у них иногда нет возможности, я не говорю только о тех, кто уже переехал, но и о тех, кто находится на оккупированных территориях, физически или технически приехать на тот срок, который необходим [для получения пенсии]», – говорит он.

В качестве примера дискриминации переселенцев в Украине он привел случай из своей личной жизни. «Мы постоянно проходим идентификацию в Ощадбанке. Я прошел идентификацию, через месяц мне приходит SMS-ка, что я снова должен ее пройти. А я говорю: "Как? Я же знаю, что согласно закону, через каждые 3 месяца…" – "Нет, если вы сейчас не придете, пенсия будет прекращена". Я пришел, прошел [идентификацию]. Через два месяца снова приходит такая SMS-ка», – продолжил Козловский.

«Мне непонятно. Действительно есть, на мой взгляд определенная дискриминация людей, которые вынуждены были бросить свою территорию, они и так пострадали. У нас нет имущества, наше имущество осталось там, наше жилье осталось там – мы в своей родной стране являемся людьми, которые не имеют места постоянного проживания. Это не только касается пенсий, это не только касается жилья. Это касается наших избирательных прав», – отмечает ученый-переселенец.

По его словам, государство не помогает переселенцам решать и проблему компенсации за потерянное или разрушенное жилье, в частности ему ничего не компенсировали. «Даже такой вопрос не ставил. У каждого есть своя проблема – своя личная история. Это связано и с лечением. Например, моя жена перевезла сына-инвалида. Мы снимаем квартиру. Он – инвалид, третий этаж, он не может спуститься вниз даже, чтобы подышать свежим воздухом. Никаких условий для этого не создано», – рассказал он.

Ученый-религиовед Игорь Козловский, который около двух лет провел в плену «ДНР», также сообщил, что не планирует возвращаться в Донецк даже после возвращения города под контроль украинской власти

Напомним, освобожденному 27 декабря 2017 года из плена «ДНР» ученому Игорю Козловскому, как ВПЛ, Пенсионный фонд Украины заблокировал пенсию. Данный факт вызвал волну возмущений. 22 июня 2018 года вице-спикер парламента Ирина Геращенко по данной проблеме обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману.

В мае отмечалась массовая задержка выплат пенсий переселенцам. В ПФУ заявили, что это вызвано процессом верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. По информации правозащитников, это было связано не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

При этом правозащитники отмечали, что под данную «проверку» попали лица с пропиской в ныне неподконтрольной части Донбасса, как военнослужащие зоны АТО, так и граждане, которые выезжали за границу.

22 июня ПФУ возобновил выплату пенсии ученому-религиоведу Игорю Козловскому, освобожденному из плена «ДНР». На счет Игоря Козловского перевели пенсию за май и июнь. Кроме того, ПФУ провел перерасчет и насчитал доплату, утверждают в пресс-службе.

Эта история продемонстрировала, что в Украине действует избирательный подход государства к выполнению собственных пенсионных обязательств перед переселенцами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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