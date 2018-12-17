Кто во что горазд: Жители Славянска украшают город к Новому году (Фото). Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.) украшают город к приближающимся рождественским и новогодним праздникам – украшают все и всё, снаружи и в помещениях.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», преображаются магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, офисы. К процессу подходят творчески: наряжают двери, стены, столы, прилавки, витрины, потолки. В ход идет все: гирлянды, игрушки, арки, мишура, новогодние композиции, фигурки сказочных персонажей. Часто можно встретить элементы декора, сделанные своими руками.

Зал тренажерного зала «Триумф» украшен цветами: гигантскими розами, а елочка – элегантными маленькими цветами из материала изолон. Дополняют их оригинальные звездочки, новогодние венок и композиции; все это – дело рук мастерицы – сотрудницы комплекса. На необычное новогоднее убранство посетители реагируют с восхищением.

«Каждый год мы пытаемся удивить наших клиентов и сделать что-то новенькое. Я давно увлекаюсь разными, можно так сказать, поделочками и слежу за модой. Это модно в Европе, к нам чуть позже доходит», – рассказывает Анжела.

Помещения города пестрят разнообразием елок, отличающихся по размеру, цвету, материалу. Если площадь помещения не позволяет – ставят оригинальные мини-деревца, если есть где разгуляться – наряжают красавицы повыше.

Становится уже традицией оформление фото- и селфи-зон в торговых залах. Чтобы ими воспользоваться, не обязательно совершать покупку. «Мы делаем селфи-зону для того, чтобы покупатели, которые приходят к нам, почувствовали Новый год. Это уголочек, в котором мы отразили часть праздника, ощущение которого мы хотим подарить нашим клиентам», – говорит менеджер по закупкам магазина «Мебель Люкс» Марина.

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