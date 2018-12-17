Пенсионеры в «серой зоне»: Волонтеры предлагают узаконить дома семейного типа. Новости

В рамках проекта УВКБ ООН «Поддержка и защита громад серой зоны» написаны проекты закона и положения о домах семейного типа для пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые позволят их законодательно урегулировать. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала автор законопроекта и директор Департамента адвокации общественной организации «Пролиска» Елена Григорьева.

«В результате вооруженного конфликта и значительного ухудшения экономической и социальной ситуации в стране, особенно в зоне конфликта, сложилась ситуация, когда люди преклонного возраста остаются один-на-один со своими проблемами из-за того, что их уже взрослые дети, их родственники выехали в более безопасные места», – отмечает она.

«Много людей преклонного возраста и людей с инвалидностью остались в зоне конфликта. На сегодняшний день около 50% всего населения "серой зоны" составляют как раз такие люди. Их взрослые дети, к сожалению, часто не имеют возможности, даже финансово, помогать им», – продолжила Григорьева.

По ее словам, кроме того, что с началом военного конфликта на Донбассе была сокращена и вся сеть государственных социальных услуг, очень много социальных работников также выехали в другие регионы Украины.

«Из-за этой ситуации многие люди остаются в беспомощном состоянии. Им на сегодняшний день помогают только волонтеры, общественные организации, некоторые религиозные организации. Некоторые из людей преклонного возраста нуждаются в восстановлении документов или просто в гуманитарной помощи, а иногда за счет их возраста в условиях прифронтового быта они уже не могут самостоятельно за собой ухаживать», – рассказывает правозащитница.

Она сообщила, что в связи с этим волонтерские и религиозные организации создают семейные дома для людей преклонного возраста и лиц с инвалидностью. «Эти дома для престарелых нуждаются в легализации и признании со стороны государства, а также в государственной поддержке», – резюмировала представитель ОО «Пролиска».

Волонтеры отмечают, что сейчас в Украине приказом Министерства труда и социальной политики Украины №549 от 29.12.2001 г. установлено, что «в дом-интернат принимаются на государственное содержание пожилые люди, которые достигли пенсионного возраста и лица с инвалидностью I и II группы старше 18 лет, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе... и которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать по закону».

Как сообщалось ранее, из 400 тыс. человек, проживающих вдоль линии разграничения, 60% составляют лица старше 60 лет.

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