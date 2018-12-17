Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины (Инфографика). Новости

В Украине в среднем домохозяйство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет показатель 2,5 человека, что почти равно этому показателю для всего населения страны (2,58 человека), по данным 2017 года, и почти равно значению для ВПЛ из Крыма (2,49 человека). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«26% домохозяйств опрошенных ВПЛ состоят из одного человека, что несколько выше, чем среди всего населения Украины (20%). Из этих 26% домохозяйств 69% составляют женщины. Среди ВПЛ из Крыма доля домохозяйств, состоящих из одного человека, составляет 29%, а доля женщин среди них равна 45%, что заметно меньше, чем среди всего населения ВПЛ», – говорится в отчете.

Среди переселенцев, 43% опрошенных имеют детей, что несколько больше, чем средний показатель для домохозяйств всего населения Украины – 38%, и почти равно этому показателю для ВПЛ из Крыма – 41%. Из них домохозяйства ВПЛ с одним ребенком составляют 59% общего количества домохозяйств с детьми. Доля многодетных семей с тремя и более детьми равна 12% домохозяйств с детьми, а доля домохозяйств ВПЛ с детьми, у которых нет одного из родителей, составляет 41% домохозяйств с детьми.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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