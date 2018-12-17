Битва будет серьезная: Российский политолог о резолюции ООН по Керченскому кризису. Новости

Россия не будет выполнять решение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, потому что оно не обязательное, но и принять его по Керченскому кризису будет непросто. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Резолюция или решение Генеральной Ассамблеи ООН принимается большинством. Ни у одной стороны нет права вето, поэтому они проходят чаще, чем решения Совета безопасности ООН, где у каждого есть право вето, и любое решение можно заблокировать», – отметил он.

Политолог напомнил, что решения и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не являются обязательными для исполнения. «Заблокировать их оформление нельзя, а вот блокировать их исполнение можно – на них можно не обращать внимание. Например, в Генеральной Ассамблее было принято много резолюций относительно Израиля, но государство Израиль благополучно эти резолюции не выполняет. Аналогичным образом осуждали и другие государства, и они тоже на это обращали не так уж много внимания», – говорит Орешкин.

«Вполне может быть, что Россию осудит Генассамблея ООН, но РФ не будет выполнять эти решения ни в коем случае. А в Совбезе ООН у нее есть блокирующее место и, соответственно, как уже было, Россия заблокировала создание международной комиссии по расследованию сбитого Боинга МН17, поэтому это чисто пропагандистское решение. Да – важно, да – можно ссылаться на решение резолюции, но юридически и политически все понимают, что это пропагандистская составляющая. Причем "продавить" это решение будет крайне нелегко. При том, что Россия вызывает раздражение у все большего числа членов ООН, все таки у нее много сторонников. Битва будет серьезная, но надо понимать, что она в значительной степени виртуальная», – подытожил политолог.

Как сообщалось ранее, в Генеральной Ассамблее ООН сегодня, 17 декабря, в Нью-Йорке будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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