Проблема оголилась: Переселенец из Алчевска об опеке над престарелыми людьми. Новости

В Украине с началом боевых действий на Донбассе проблема опеки и ухода за престарелыми людьми «оголилась», но была актуальна и до вооруженного конфликта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал руководитель дома престарелых, переселенец из неподконтрольного украинским властям Алчевска (Луганская обл.) Олег Горбачев.
«Домом для пожилых людей я начал заниматься в 2004 году на ныне неподконтрольной территории Украины – в Алчевске. Мы там начали помогать пожилым людям, и увидели еще на тот момент, что это огромная проблема в нашей стране», – говорит он.
По его словам, среди людей преклонного возраста много тех, кого государственные дома-интернаты не могут взять под опеку, потому что или у них де-юре есть дети, которые должны по закону о них заботиться, или не все в порядке с документами. «Мы начали помогать таким людям. На сегодняшний день через наш дом прошло более 2 тыс. человек. У нас люди не просто проживают, мы помогаем им восстанавливать документы, восстанавливать пенсии и даже налаживать отношения с родными. Хотелось бы, чтобы в этом нам помогало и государство», – отмечает Горбачев.
«Сейчас у меня в доме для пожилых людей находятся 30 человек. Это люди, вывезенные с временно неподконтрольной территории, и люди, вывезенные с линии разграничения, с подконтрольной стороны. Им мы помогаем. Есть люди, которые восстанавливают документы и возвращаются, начинают самостоятельно жить, но большая часть людей – это те, кто остаются у нас до конца своей жизни», – рассказывает переселенец.
Он добавил, что проблема опеки над пожилыми людьми в Украине существовала и до войны на Донбассе. «На сегодняшний день она очень сильно оголилась, и даже когда закончится военный конфликт, эта проблема останется. У меня в доме живут люди и с мирной территории, но они нуждаются в помощи», – сообщил руководитель дома для престарелых.
Как сообщалось ранее, в рамках проекта УВКБ ООН «Поддержка и защита громад серой зоны» написаны проекты закона и положения о домах семейного типа для пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые позволят их законодательно урегулировать. Волонтеры надеются на государственную поддержку документа и проектов по уходу за престарелыми людьми.
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