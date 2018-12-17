Сводка из зоны ООС за 16 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий 2-е украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник открывал огонь из минометов калибром 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на луганском направлении, и в районе поселка Водяное на мариупольском направлении. Также НВФ вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка на донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное на мариупольском направлении.

В течение текущих суток противник открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 24 раза нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 426 единиц. Под огнем оказались район "Вольво-центра" на севере Донецка, поселок Александровка на западе и село Спартак на севере Донецка; Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Васильевка и Крутая Балка; горловские поселки Зайцево и Доломитное; Докучаевск; села Старомарьевка, Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка и Смелое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».