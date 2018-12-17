Социальное жилье: Четкого механизма по расселению переселенцев нет. Новости

Восточное региональное представительство Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) при поддержке правительства Германии и немецкого банка «KfW» с 2015 года реализует проекты по созданию мест проживания для переселенцев, но четкого механизма по расселению ВПЛ в Украине нет. Об этом рассказала главный консультант по развитию громад Восточного регионального представительства УФСИ Анна Аладжальян.

«У нас уже есть 4 помещения в Запорожской области – это общежития и один дом на 4 семьи. В Харьковской области также был сдан дом, где сейчас проживают 30 ВПЛ. По нашему региональному представительству мы сейчас работаем над 16 такими помещениями, планируется, что в них смогут заселиться около 700 человек», – сказала она.

«Мы работаем с помещениями, которые являются собственностью громад – это коммунальная собственность. Балансодержателями этих помещений являются местные городские или сельские советы, которые потом и распределяют это жилье между переселенцами. Критерии отбора и порядок поселения устанавливают собственники объектов», – продолжила Аладжальян.

По ее словам, правительство Германии выделило организации грант на доработку жилищных объектов для переселенцев в 5 областях – Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, а также в Донецкой и Луганской. «Это еще 9 млн евро, которые будут направлены на создание жилья для переселенцев. Когда был конкурс, и мы отбирали объекты, мы старались выбирать их в громадах с развитой инфраструктурой, чтобы были предприятия, куда переселенцы смогут устроиться на работу», – сообщила она.

«Механизм по предоставлению жилья переселенцам сейчас не очень понятный из-за несовершенства нашего законодательства. Переселенцы, которые выбрали ту или иную громаду для дальнейшего проживания, они могут прийти в местные советы или органы местного самоуправления, чтобы заявить о необходимости улучшения жилищных условий. И из этих людей может формироваться какая-то очередь, составляются списки, и эта громада может претендовать на то, чтоб участвовать в таких проектах, как наши», – добавила представитель Восточного регионального представительства УФСИ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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