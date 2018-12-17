Комендантский час оберегает спокойствие воров: В Донецке снова жалуются на наглые кражи. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди возмущены ростом краж во время комендантского часа и бездействием «полиции». Об этом жители Донецка пишут в соцсетях.

Так, в одном из местных пабликов местный житель рассказывает о том, что в микрорайоне Азотном ночью вскрывают сараи и гаражи. «Бьют замки и забирают инструмент (болгарки, сварочные аппараты и т.д.). У нас на калитке сбили замок. Примерно в час ночи мы услышали хороший удар по двери, выбежали и спугнули. По счету мы уже десятые, к кому лезли! Происходит это все по одной улице, воры не гнушаются ничем. Скорее всего, есть автомобиль, потому что то количество вещей, которое уносят, в руках не унесешь! Вызывают полицию, никаких оперативно-розыскных мероприятий не проводится!», – сообщает дончанин.

Жители Донецка поддерживают автора поста:

Настя: «"Вы все врете! У нас комендантский час и все такое. Полиция наша работает хорошо, спасибо ей!". Надеюсь, я сэкономила время любителям рассказать, как у нас все хорошо и какая у нас ох***ельная полиция»;

Владимир: «Комендантский час оберегает спокойствие воров»;

Марьяна: «Не царское это дело»;

Тамара: «Не удивляюсь и верю, что так и было. Опыт в данной сфере есть лично и других пострадавших знаю. По ул. Олимпиева и собак травили людям»;

Дмитрий: «У полиции других дел по горло! Нужно штрафами казну наполнять и на левые доходы дома строить и по кафехам ходить, оберегать своих покровителей и ловить злостных нарушителей комендантского часа. Тем более, в киевском РОВД за несколько слов в ответ на грубость можно поехать в пансионат ИВС на 15 суток. Так что какие там, нафиг, кражи? Это ж нужно бегать, суетиться, опрашивать соседей, выявлять потенциальных воров и так далее. Оно им нужно? Если через месяц-два люди случайно сами поймают или узнают, кто это, и принесут раскрытое дело»;

Ирина: «До строчки о том, что полиция не реагирует на кражи, я думала, что пишут о том, что полиция совершает эти преступления»;

Настя: «Никто не удивился бы»;

Алиса: «И что самое интересное, ведь промышляют свои, местные, которые знают, где можно поживиться, да и полиция тоже об этом знает, потому что у них везде стукачи есть»;

Дмитрий: «Комчас им помогает, для них его делали».

Также люди обсуждают, что могут сделать сами местные жители:

Юлия: «Если полиция бездействует, вылавливайте своими силами. По очереди дежурьте ночью»;

Настя: «Проблемка есть – оружие у нынешних грабителей имеется, а у людей – нет. Так что своими силами непросто»;

Галина: «Зачем мы тогда налоги государству платим, если сами себя лечим и сами себя охраняем? В чем тогда смысл этого воспетого государства?»;

Варвара: «Простой смертный без связей не поедет на тачке после комчаса гаражи вскрывать, мы в аптеку ехали, нас три раза останавливали, и если бы не моя истерика, нас бы приняли».

Напомним, ранее в Донецке люди уже обсуждали целесообразность комендантского часа. Дончане высказывали мнения, что он не помогает ничем обычным горожанам, в частности, не способствует уменьшению количества краж в ночное время.

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