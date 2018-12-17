Придумали новую забаву для пенсионеров: На КПП «ДНР» переписывают IMEI телефонов. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди обсуждают отношение «военных» к людям на контрольном пункте пропуска «ДНР» и то, что незаконные вооруженные формирования переписывают IMEI телефонов у пенсионеров. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Так, автор поста Светлана пишет о том, как 15 декабря ездила на подконтрольную украинским властям территорию – в Бахмут (до переименования Артемовск). По ее словам, на блокпосту «ДНР» придумали «новую забаву» для тех, кто едет за пенсиями. «Раздают всем бумажку, в какую надо заносить свои данные – ФИО. Тут же, в телефоне набрать комбинацию из цифр. И тот код, что придет на телефон, дописать в этом талмуде», – возмущена женщина.

Также она отмечает, что мужчины в камуфляжной форме на блокпосту «ДНР» не особо отвечают на вопросы пересекающих линию разграничения. «Туда с горем пополам с помощью перевозчиков добрались... Обратно добираться не легче… Домой в микрорайон Строителей доехать нечем. 14-й в обычном месте посадку не делал. Где теперь его остановка, никто не знает. Спросили парня в камуфляже – он вытянул руку по ходу транспорта, особо не утруждаясь подсказать, объяснить. В итоге шли пешком по дождю до Никитовки. И не только я. Автобус набитый нас обогнал, но где он загрузился, непонятно», – пишет Светлана.

Она также делает вывод, что «пенсионеры всем – как кость в горле, это видно по тем условиям, что для нас создают».

Люди в донецком паблике отмечают, что костью в горле «властей» чувствуют себя не только пенсионеры:

Настя: «Только ли от пенсионеров...Если тебе больше, чем 35, ты тоже уже не особо нужен. Посмотрите, какой возраст указывают работодатели, когда ищут работников»;

Светлана: «Тут, по ходу, не только пенсионеры кость в горле, а еще и люди с малым достатком, одним словом, почти все».

Пользователи соцсетей отмечают, что IMEI телефонов требовали и раньше, это требование «не прижилось» и вот теперь его снова вводят. Также люди отмечают, что украинские военные ведут себя вежливо и очередь пропускают быстро:

Дарья: «IMEI на Еленовке просят уже не первый год»;

Андрей Г.: «IMEI и на Гнутово 100 лет уже пишут»;

Елизавета: «Я в прошлом году ехала через пост Гнутово без телефона, соответственно, IMEI не вводила. Никаких претензий не было. Водитель, правда, возникать начал, но со стороны военных – ничего. Хотя, может, потому что не первый раз пересекала посты, и он у них сохранился. А на счет всего остального скажу только то, что с этим ничего не поделаешь. Военное время, что с него взять. Всегда так сложно было с этими постами, сплошная нервотрепка»;

Андрей: «Я год назад ехал в Донецк, и уже тогда нужно было записывать IMEI телефона. Это не новое требование, отнюдь»;

Настя: «Эту процедуру ввели и сразу отменили, я ни разу не писала IMEI, а теперь пишут все, кому меньше чем 68, по-моему… Это уже пытались ввести, но не прижилось. Теперь выносят мозг. И еще: обидно, что по ту сторону и быстрее, и вежливее, а на наших постах – как в черной дыре»;

Андрей: «Меня это не удивляет. Расстраивает, но не удивляет».

Также люди спорят о том, стоит ли ездить на подконтрольную территорию. Многие отмечают, что без украинских пенсий пенсионерам просто не выжить:

Ирина: «А чтоб проблем не было, дома сидеть надо»;

Настя: «Может, есть совет поумнее, чем сидеть дома? Может, посоветуете пенсионеру, как прожить на 3 тыс. руб. (1266 по местному курсу на 17.12.2018 – прим. ред.) пенсии? Или, может, посоветуете тем, у кого близкие по ту сторону, забыть об их существовании?»;

Вова: «Скажи это пенсионерам, которым на выживание пенсии в 2-3 тыс. руб. (844-1266 грн) просто не хватает. У них выбора нет. Либо это, либо сдохнуть с голода»;

Алексей: «А жить за что этим пенсионерам? Если у них там пенсия»;

Надежда: «Что за советы – не ездить? Люди не стадо, чтоб сидеть в вольере».

Напомним, что в течение октября-декабря на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечаются большие очереди. Наиболее проблемные участки – КПП «Горловка» (в районе украинского КПВВ «Майорское») и КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка»). Также люди жалуются на усиленный досмотр, а также что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев у пересекающих линию разграничения, пересекающие описывают данную процедуру. Информацию о сборе отпечатков пальцев очевидцы подтверждали и в октябре.

Как сообщалось ранее, за январь-ноябрь 2018 года Госпогранслужба Украины зафиксировала 11 млн 587 тыс. пересечений линии разграничения на Донбассе, это на 43% больше, чем 2 года назад.

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