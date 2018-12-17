В «ДНР»: В Макеевке таксист вез пьяных пассажиров и попал в ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 16 декабря в 20:40 на перекрестке в микрорайоне Зеленый в Макеевке. «Черная то ли "Хонда", то ли "Хендай" и такси "Рено" – желтая машина, столкновение. Черная машина ехала прямо, по главной на зеленый свет, желтая машина ехала навстречу черной, не пропустив черную машину – желтая машина свернула налево, в итоге – лоб в лоб. Виноват таксист ("Рено" желтая)», – рассказывает очевидец.

Также он сообщил о том, что в такси пострадали двое мужчин. «В черной машине никто не пострадал, в желтой машине мужчину спереди прижало его же сиденьем, не могли открыть дверь (заклинило), без травм, несколько царапин (спасли подушки), сидящего сзади мужчину прижало между задними и передними сиденьями, сказали, что он спит, может, имели в виду, что он еще до аварии спал (пульс есть). Пассажиры такси все были в нетрезвом состоянии, двух слов не могли связать», – сообщил очевидец.

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