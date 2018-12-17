В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 240 человек. Новости

В «ДНР» с 14 по 16 декабря за нарушение комендантского часа задержали 240 человек, 3 из них – по подозрению в совершении преступления, 1 человек привлечен к ответственности за «мелкое хулиганство», еще 1 – за за злостное неповиновение «полиции». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в ходе проведения отработки проверены 536 увеселительных заведений, а также составили 67 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных «законом» местах или появление в общественных местах в пьяном виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

После 8 октября и до 26 ноября в «ДНР» информацию о количестве задержанных в комендантский час не давали.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября в «ДНР» в связи с гибелью «главы республики» Александра Захарченко продлено действие комендантского часа, который начинается в 23:00. До этого в «ДНР» сократили комендантский час, с июля он был установлен в пределах с 01:00 до 05:00. В «ДНР» жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

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