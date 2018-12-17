Все камни будут брошены, но военное наступление РФ вряд ли возможно, – российский политолог. Новости

Рассуждать о том, какие меры примет Россия в ответ на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Керченскому кризису, если за нее проголосует международное сообщество, неконструктивно, потому что все плохое, что может делать РФ против Украины, она уже делает. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Если она чего-то не делает, то не потому, что не хочет, а потому что не может. Могла бы прекратить транзит газа через украинскую территорию – прекратила бы. Военное наступление вряд ли возможно – это будут чудовищные издержки для нынешнего российского режима, поэтому на это не идут. А так – везде, где можно», – говорит он.

«В любом случае – все камни, которые можно набросать соседу за забор, будут брошены, по этому поводу сомневаться не стоит», – продолжил Орешкин.

По его мнению, Россия продолжит политику агрессивных провокаций в Украине. «У путинской России сейчас ничего не остается, кроме как обвинять Украину, обзывать ее разными словами, называть ее "недогосударством", желать ей скорейшего распада и делать все, чтобы там что-то произошло – либо сгорело, либо взорвалось, либо раскололось. Я думаю, это не связано с решениями Генассамблеи ООН», – считает политолог.

«Провокации будут с любых сторон, в том числе – с самых-самых проукраинских, самых-самых правых, потому что Россия поддерживает всех экстремистов. В этом коктейле какую-то дополнительную раздражающую роль сыграет и решение Генассамблеи ООН, если его примут против России. Но не думаю, что, если бы оно не состоялось, политика России бы смягчилась», – добавил эксперт.

Он также убежден, что Россия не будет выполнять решение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, потому что оно не обязательное, но и принять его по Керченскому кризису будет непросто.

Как сообщалось ранее, в Генеральной Ассамблее ООН сегодня, 17 декабря, в Нью-Йорке будет рассматриваться проект резолюции ООН в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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