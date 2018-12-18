Не летают самолеты…: Куда ездят поезда «ДНР». Новости

В «ДНР» самый длительный железнодорожный маршрут – «Ясиноватая – Луганск», время в пути данного поезда составляет 5 часов 20 минут. Самый короткий рейс – электричка «Никитовка – Байрак», следующая между двумя станциями внутри Горловки, длительность – 20 минут. Об этом свидетельствует опубликованное «Донецкой железной дорогой ДНР» новое расписание на 2018-2019 гг., действующее с 9 декабря.
Отметим, что в «ДНР» с 1 июня 2018 года обещали восстановить перевозки пассажиров с неработающего центрального железнодорожного вокзала Донецка. Анонсировали запуск 6-ти поездов по направлениям «Донецк – Еленовка» и «Донецк – Мандрыкино». Однако по состоянию на декабрь этого не произошло, нет указания данных рейсов и в новом расписании на 2019 г.
Так, согласно расписанию, в «ДНР» действуют всего 3 пассажирских поезда:
- внутри «ДНР»: «Дебальцево – Енакиево»;
- внутри «ДНР»: «Ясиноватая – Успенка», к пропускному пункту «Успенка» на границе с Россией;
- между «ДНР» и «ЛНР»: «Ясиноватая – Луганск».
Пригородные поезда (электрички) в «ДНР» курсируют по 14-ти маршрутам на небольшие расстояния между городами и поселками, для увеличения численности в расписании указывают рейсы даже в черте города:
- Ясиноватая – Иловайск;
- Ясиноватая – Дебальцево;
- Ясиноватая – Енакиево;
- Ясиноватая – Байрак (поселок в Горловке);
- Ясиноватая – Углегорск;
- Иловайск – Углегорск;
- Иловайск – Торез (после переименования Чистяково);
- Иловайск – Каракуба (станция в поселке Старобешевского района);
- Иловайск – Горловка;
- Иловайск – Байрак (поселок в Горловке);
- Горловка – Никитовка (станция в черте Горловки);
- Никитовка (станция в черте Горловки) – Байрак (поселок в Горловке);
- Менчугово (поселок в Старобешевском районе) – Новый Свет (пгт в Старобешевском районе);
- Торез (после переименования Чистяково) – Дебальцево.
Также есть электрички между «ДНР» и «ЛНР», которые ходят между соседними населенными пунктами:
- Дебальцево (Донецкая обл.) – Мануиловка (поселок в Луганской обл.)
- Дебальцево (Донецкая обл.) – Фащевка (поселок в Луганской обл.)
Как сообщает «республиканское» предприятие «Донецкая железная дорога ДНР», за 11 месяцев 2018 года услугами железнодорожного транспорта воспользовались более 1 млн 150 тыс. пассажиров, из них около 480 тыс. льготников.
Напомним, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят.
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