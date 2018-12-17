Ситуация в пунктах пропуска днем 17 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Виктория: «9:45. Из Горловки пеших половина клетки. Машин до старого поста. В Горловку вижу клетка пустая»;

«Администратор»: «12:33. Муж приехал в Горловку в 8 утра было 30 машин. Едет только суперльгота. Сейчас стоит на блоках, машин полно впереди. На этом посту творится полный бардак».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «9:49. "Каргилл". На выезд из Донецка. Приехали в 6 утра, было 50 машин. Сейчас стоим 30-е. Очень медленно, льготы машин 60»;

Виктория: «11:26. На "Каргилле" в Украину 75 основной и 40 льготы»;

«Администратор»: «11:28. По "Каргиллу". Общая очередь в сторону Курахово почти не движется – едут льгота, суперльгота»;

Владимир: «12:32. "Каргилл" в Украину совсем печально. Проверка сегодня идет очень медленно, одна протяжка – машин 15 – больше часа проходит. Стоим в основной очереди с 5:00. Еще не заехали на проверку. Сейчас стоим на заезд, впереди 4 машины».

КПВВ «Новотроицкое»:

Den: «10:07. Еленовка. Основа ~50, льгота~15»;

Олег: «10:43. Новотроицк в сторону Донецка очереди нет, 2 машины. Новотроицк в сторону Волновахи очередь машин 60 и второй ряд еще, льгота наверное машин 15. На "нулевом" украинском машин нет»;

Наталья: «11:00. Новотроицк в Донецк 2-3 машины. В Еленовке 5-10 машин. Из Донецка приблизительно 50-60 машин»;

Наталья: «11:15. В Новотроицке в Волноваху было машин 30»;

Олег: «11:28. Еленовка в Украину 55 машин»;

Дмитрий: «12:28. Еленовка 40»;

Дмитрий: «14:12. Еленовка 40-50».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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