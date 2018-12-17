Демография переселенцев из Донбасса отличается от Крыма (Инфографика). Новости

В Украине среди всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Согласно документу, женщины составляют 58% членов домохозяйств опрошенных ВПЛ, что несколько превышает долю женщин среди всего населения Украины (54% на 1 января 2018 г.). Из этих 58% женщин 20% являются старше 60 лет, что несколько больше, чем часть мужчин того же возраста – 14%.

«Это типично для Украины в целом, так по данным на январь 2018 года доля женщин старше 60 лет составила 27%, тогда как доля мужчин того же возраста равнялась 18%. Большая доля женщин среди ВПЛ наблюдается во всех возрастных группах от 18 лет и старше, что соответствует результатам предыдущих раундов НМС», – говорится в отчете.

«Поло-возрастная структура домохозяйств ВПЛ из Крыма несколько отличается от всех ВПЛ в Украины. Женщины составляют 51% членов опрошенных домохозяйств ВПЛ из Крыма, что несколько меньше, чем для всех ВПЛ (58%). Среди этих 51% женщин только 6% были старше 60 лет, что значительно меньше, чем среди всех ВПЛ (20%). В общем опрошенные ВПЛ из Крыма были моложе, чем все ВПЛ – 32,4 года по сравнению с 36,3 годами», – отмечают эксперты.

Кроме того, 13% процентов домохозяйств переселенцев сообщили, что в их состав входят члены семьи с инвалидностью.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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