Уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем из Крыма (Инфографика). Новости

Среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) наибольшая часть людей с высшим образованием зафиксирована среди переселенцев из Крыма. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Уровень образования среди глав домохозяйств ВПЛ является высоким, 55% из них имеют ту или иную форму высшего образования. Среди ВПЛ из Крыма глав домохозяйств с определенной формой высшего образования была значительно выше (73%), что соответствует возрастной структуре респондентов, поскольку высшее образование более распространено среди младшего поколения», – говорится в документе.

Как сообщалось ранее, среди всех переселенцев в Украине 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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