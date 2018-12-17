Трэш и уныние: Как выглядят западные окраины Донецка (Фото). Новости

Западные окраины Куйбышевского района неподконтрольного украинским властям Донецка по-прежнему выглядят безлюдными, хотя здесь продолжают жить горожане. От здания автовокзала «Западный» остался практически один каркас. Об этом сегодня, 17 декабря, пишут пользователи соцсетей.

«Район АВ Западный. Западные окраины Донецка. До поселка Пески несколько километров», – анонсирует автор поста фотографии данного района Донецка.

Иные пользователи также отреагировали на увиденное:

«Русский мир во всей красе»;

«Капец. Чернобыль»;

«Люди здесь живут?» – «Да»;

«Трэш и уныние».

Ранее сообщалось, что АВ «Западный» был открыт в 2011 году. С начала боевых действий на Донбассе здание неоднократно стало попадать под обстрелы во время боев за донецкий аэропорт, так как там находились позиции незаконных вооруженных формирований. Местные власти в 2014 году приняли решение о его закрытии. С тех пор вокзал разрушается.

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