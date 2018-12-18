Тут у нас средние века: В Донецке растут дети, которые ни разу не видели поезд или самолет. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке растут дети, которые в своей жизни ни разу не видели поезд или самолет. При этом в довоенное время столица Донецкой области славилась своим международным аэропортом и реконструированным к Евро-2012 железнодорожным вокзалом. Жители нынешнего Донецка сетуют в соцсетях, что не могут приобщить своих детей к благам цивилизации.

Так, сторонник «ДНР» Александр Болотин рассказал, как вечером с супругой и 5-летней дочерью был в районе неработающего железнодорожного вокзала «Донецк». «Жд-вокзал очень красиво подсвечен огнями. Со стороны даже не поймешь, что он не работает… Это железнодорожный вокзал [говорит дочке жена]. Раньше отсюда отправлялись поезда. Но сейчас здесь поезда не ходят. – Мама! Как же так? Я так хочу поехать на поезде куда-нибудь! [дочка сделала грустную гримасску на лице] – Ничего, мы еще поедем куда-нибудь, Не расстраивайся! [успокаивает дочку жена]. Вот так и живем. В 21- м веке ребенок никогда поезда не видел. Это я не нагнетаю. Просто отрывок из нашей донецкой действительности. Пятый год воюем... Время идет... Результат плохой», – пишет Болотин.

Иные родители также отмечают данную проблему, и чтобы как-то выйти из ситуации, катают детей на электричках, которые отходят не с центрального железнодорожного вокзала, а с окраин. «Вот и у нас точно так же... Ну, благо, что нам только будет 4 года, и мы не сильно отличаем электричку от поезда. Поэтому в нашем случае прокатила со [станции] "Донецк-2" до Моспино и обратно. Впечатлений было море у дочи!!!», – дополняет Мария.

«Придется везти летом ребенка в Россию. Показать поезд, самолет», – пишет Наталья.

Как всегда в обсуждении появились симпатики «ДНР», акцентирующие, что и без поездов и самолетов прожить можно, и призывающие вспомнить «светлые годы» СССР.

«Те, кто при СССР жил на перифериях, тоже не видели поездов и трамваев. Некоторые лет в 17 увидели, если поехали учиться в крупные города. И ничего, выжили… Я впервые увидела трамвай в лет 15! И ничего)) На самолете полетела первый раз в 22)) И тоже ничего. Разве это главное?.. Мы при СССР и 10% не имели того, что нынешние дети видят и имеют, и несчастнее или дурнее мы точно не были. Ценности у нас другие были. И я счастлива, что так было… В книжке ей покажи паровоз, а придет время и покажешь в реале», – считает Марина.

Но остальные участники дискуссии сторонницу СССР не поддержали, отреагировав на посыл Марины:

Сергей: «Так себе утешение»;

Надежда: «Моя дочка хоть и многого еще не понимает, и не знает. Но у нее есть глаза и уши. Да, про всю эту хрень с "войной" мы ей не рассказываем. Но даже 5-летний ребенок видит, что в наше время уже норма, когда ездят поезда и летают самолеты. А не то, что Вы нам сейчас пытаетесь втюхать про СССР»;

Александр Болотин: «Я жил в СССР. До 4-го класса я успел полетать на самолете раз 10. Поезда – вообще не в счет. А тут у нас средние века... Я как-то привык, что родился и живу в самом классном и удобном городе на земле. Где есть все блага цивилизации. Не в обиду райцентрам... По ходу, надо менять привычки».

Виктория: «Не понятна нынешняя мода – ко всему приплетать СССР».

«Бедное поколение детей, которое родилось в это время. Они же многого лишены, и знают только это – жизнь в войне. Не знают, как это жить иначе. И будет ли иначе», – подчеркивает Ирина.

Участники дискуссии с пессимизмом оценивают настоящее и будущее в «ДНР»:

Алекс: «Такое впечатление, что это не кончится никогда…»;

Марина: «Мы вообще попали назад в 20-й век в худшем его варианте!»;

Мила: «Такие вопросы и у меня… Для чего все это? Мы построили что-то лучшее, что было до 2014г? Коррупция похлеще это точно! Как 5 лет живут старики на "соцпомощь"? Я о тех дедушках и бабушках, кто по состоянию здоровья не может жить на два фронта, а выживает на 2000 руб.».

«Для России и РЖД Донецка не существует. Вот так. Это ж не Крым, где новый аэропорт и мост строить надо», – резюмирует Николай.

Как сообщалось ранее, активные боевые действия в районе железной дороги в Донецке начались 11 августа 2014 года. В результате массированного артобстрела была разрушена контактная сеть, рельсы, сгорело множество пассажирских вагонов, стоявших на формировании, пострадали производственные здания. С этого момента и по сей день (несмотря на регулярные заверения «властей ДНР») поезда с железнодорожного вокзала Донецка не ходят. Электрички в «ДНР» курсируют между Ясиноватой, Иловайском, Дебальцево, Енакиево и иными городами, также есть пассажирский поезд в «ЛНР».

Читайте также: