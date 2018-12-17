В «ДНР»: В теплицах Донецка сгнил урожай (Фото). Новости

В «ДНР» началась «прокурорская проверка» на предприятии «Теплицы Донбасса» в связи с нарушением сроков сбора урожая. Об этом сегодня, 17 декабря, пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на сообщение пресс-службы «правительства ДНР».

«Причиной несвоевременной уборки мог стать низкий уровень организации производственного процесса. По результатам работы комиссии, с 17 декабря начата прокурорская проверка хозяйственной деятельности государственного предприятия "Теплицы Донбасса"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки тепличного комплекса «Пролетарский» в неподконтрольном украинской власти Донецке выявлен ряд нарушений, приведших к гибели большей части урожая. В частности, в срок не был убран сладкий, горький перец и перец ратунда на общей площади в 4,8 га, около 0,4 га пекинской капусты. Нарушение сроков сева рассады поздней капусты также привело к потере значительного объема урожая. «Ожидаемая урожайность капусты могла бы составить более 26 тонн, в то время как убрано (согласно данным "Теплицы Донбасса") только 8,417 тонны. Таким образом, ориентировочный объем урожая, который остался в поле и мог быть полностью реализован на рынке, составляет 17,6 тонны», – уточняется в сообщении.

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Нина: «Хороши хозяева, столько труда вложить, чтоб посадить, поливать и взять бросить. конечно "класс" в ковычках, а кто-то голодает, почему не дали объявления, что можно собрать урожай на поле бесплатно? Сколько пользы было бы»;

Юля: «И даже неудивительно, все для народа».

Ранее сообщалось, что ликвидированный «глава ДНР» Александр Захарченко вместе со сбежавшим в РФ «руководителем миндоходов» Александром Тимофеевым инспектировал работу «Теплицы Донбасса» в Зугресе.