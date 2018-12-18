Тут никто и ни за что не отвечает: В Донецке из автобуса на ходу выпала девушка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке девушка на ходу выпала из маршрутки. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

По сообщению автора – жительницы Донецка, инцидент произошел 17 декабря примерно в 18:30 с маршруткой 42а. «Как донецкие водители маршруток калечат людей… Каждый житель Петровского района знает, чего стоит добраться вечером домой с центра… Ничего нового, людей, как обычно, много. Но тут начался "аттракцион"… Водитель не то что вез нас – как дрова. Люди начали ругаться и возмущаться, и просить ехать тише. На площади Свободы он взял еще людей», – рассказывает дончанка.

Далее, по ее словам, еще не успели все зайти, водитель не закрыл дверь и начал ехать. «На скорости! И из маршрутки выпадает девушка! На ходу. Люди в панике начинают кричать, остановись, человек выпал», – сообщает очевидица происшествия.

Водитель, услышав, остановился, подошел в девушке. «И знаете, что он сделал? Он сказал: "Ты че дверь не закрыла"», – сообщает дончанка.

На возмущения людей водитель реагировал агрессивно, девушку посадил на переднее сидение – она была в шоковом состоянии, не понимала, что произошло и держалась за руку. Затем она вышла на остановке. «Это чудо, что она упала на бордюр, а не под колеса», – считает автор.

Пострадавшая девушка, в свою очередь, пишет о том, что просила у водителя аптечку, чтобы рану на руке обработать, но водитель сказал, что она «глубоко лежит».

Жители Донецка в соцсетях отмечают, что водители – раздраженные от того, что не хватает транспорта. Также они отмечают, что часто допускаются и другие нарушения:

Сергей: «После активных боевых действий, спустя время, начал замечать, что очень много в Донецке стало наблюдаться психически больных людей и среди гражданского населения. Эхо войны»;

Али: «Это такое б**ло! Сделал он, а стыдно мне – за такое обращение к клиентам на работе и особенно к девушке в отдельности... Сочувствую людям, которым приходится ездить в таких маршрутках»;

Саша: «Да водилы маршруток в основном все такие ах**вшие»;

Александр: «А что если и правда дверь не закрылась? В переполненной маршрутке такое вполне может быть»;

Юлия: «Не объясняет хамства, лихачества и неуважения!»;

Анна: «Я в пятницу ехала тоже в маршрутке 42а вечером. Зашел человек на заднюю дверь, а она не закрывается. Он начал хлопать, пытаясь ее закрыть, так водитель начал на него орать, кто там ему дверь ломает. Потом выбежал и начал пытаться закрыть сам, а она не закрывается. Замок сломан. Еле закрыл»;

Андрей: «Жаль девушку»;

Полина: «В прошлый понедельник водитель 42 маршрутки устроил гонки с 85 маршрутом. Решив обогнать на Ленинском проспекте, он заехал на парковку Обжоры, дал газу и выехал с другого выезда. Разве это адекватно?»;

Алиса: «А вот на Гвардейке на пешеходном переходе водила 71 маршрута сбил женщину, переехал и поехал на автостанцию, не останавливаясь, еще навернул круг по маршруту. Когда ему диспетчер начала звонить, чтоб приехал, так вообще скрылся. Женщине раздавил грудную клетку, ее только вот отключили от искусственной вентиляции легких и теперь ее будут брать на спицы, чтоб все начинало срастаться, так что тут очень хорошо, что бедная девушка отделалась просто шоком, хотя и не факт»;

Наталья: «Дверь в маршрутке была еще и поломанная»;

Саша: «В 53-м вообще заводят автобус без ключа зажигания, провод об провод – и погнал».

Также дончане отмечают, что никто из пассажиров не вызвал «скорую», «полицию». «Это ужасно. Такое может случиться с каждым. И тоже никто не поможет, потому что у всех "моя хата с краю". Не я выпал с маршрутки, вот и хорошо. Пусть другой кто-то заступится и поможет. А я тут тихонечко постою и быстрее домой доеду. Вот наш менталитет», – пишет Анна.

Кроме того, некоторые дончане уверены, что нужно писать жалобу в «министерство транспорта». Другие считают, что в этом нет смысла:

Светлана: «Дать номер министерства транспорта»;

Женя: «А зачем? Там же общаться не с кем. Я пыталась один раз пожаловаться на то, что водители 8-го маршрута работают, как и когда хотят. Они должны ходить с интервалом в полчаса, я ожидала маршрутку полтора часа. Т.е. две машины на маршрут не вышли. Я позвонила в министерство. Они стали друг на друга стрелки перекидывать, кто и за что отвечает. Каждый мне давал новый телефон. В результате, вроде дали номер ответственного именно за пассажирский транспорт. В течение дня я звонила – телефон не отвечает! Тут никто и ни за что не отвечает».

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