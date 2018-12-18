В Украине трудоустроены менее половины переселенцев (Инфографика). Новости

В Украине в 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«В сравнении с мартом 2017 доля занятых ВПЛ выросла с 41% в 5 раунде до 46% в 6 раунде, затем начала стабилизироваться и составила 48% в марте 2018 года. В сентябре же 2018 года доля занятых ВПЛ равнялась 43% и была такой же, как и в предыдущем раунде. Из этих 43% занятых ВПЛ 2% составляли самозанятые», – говорится в отчете.

«Для всего населения Украины уровень занятости является заметно выше и остается стабильным. Доля занятых лиц среди населения Украины составляла 58% в период с апреля по июнь 2018 года, согласно данным Государственной службы статистики Украины для населения в возрасте 15-70 лет, и 56% в период с января по март 2018 года», – отмечают эксперты.

Переселенцы назвали и проблемы, с которыми сталкиваются при трудоустройстве:

Ключевой информант (мужчина, 64 года): «Так как Донбасс – промышленный регион, густонаселенный, то у очень многих людей специфические профессии: шахтеры, металлурги, химики, работавшие на химических предприятиях. Наш регион – сельскохозяйственный, и найти работу металлурга в Полтаве практически невозможно. Переселенцам надо как-то перестраиваться, переквалифицироваться. Люди часто вынуждены идти на низкооплачиваемую работу».

ВПЛ (мужчина, 41 год) из Донецкой области: «Я работаю водителем на рынке, без оформления трудового договора. Большинство людей там не местные. С донецкой пропиской найти официальную нормальную работу в Одессе, мне кажется, невозможно».

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма. Среди всех ВПЛ 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. Кроме того, большинство переселенцев считают справку ВПЛ необходимостью.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

** Большинство опрошенных ключевых информантов работала в неправительственных организациях (41%), и значительная часть ключевых информантов представляла учреждения социальной защиты (25%). Еще 11% работали в местных органах власти, 9% были представителями образовательных учреждений, 6% – учреждений здравоохранения, и 8% работали в других организациях.

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