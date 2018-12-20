Рыжая Соня: В Авдеевке установили памятник кошке, которая во время боя спасла солдата (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) украинские военные установили памятник кошке, которая во время боя спасла солдата ВСУ. Рыжая Соня была любимицей многих, за нее спорили, кто заберет с войны с собой в мирную жизнь.

В Авдеевской промзоне, где расстояние между позициями сторон измеряются всего десятками метров, многие участки подходят для снайперских атак противника. В условиях постоянных обстрелов украинские военные проводят практически каждый день, а снимать стресс им помогают многочисленные питомцы из семейства кошачьих, к некоторым из них – особое отношение.

«София Васильевна, вам тут ни х… не жарко? Может она – мертвая уже? Сонька, Сонька», – звал боец ВСУ кошку, спокойно спящую на одном из укреплений.

Животное еще котенком попала на позиции ВСУ, жила с ними в блиндажах и стала любимицей многих солдат. «Мы еще думали, кто заберет ее к себе домой – спички тянули, а получилось так. Сонька, но я называют ее София Васильевна – уматная кошка», – рассказывает украинский военный с позывным «Дикий мичман».

В день обстрела, когда она погибла, украинские военные принимали очередной бой, один из военных замешкался, доставая пулемет, чтобы открыть огонь по противнику, на его место на бойнице неожиданно уселась кошка. В тепловизионном прицеле небольшой комок показался для вражеского стрелка головой украинского военного. Кошка погибла от выстрела снайпера «ДНР». Ее похоронили недалеко от места гибели, а временную могилку время от времени проведывают не только бойцы ВСУ, но и другие животные.

«Видно [по следам на снегу], что приходила кошка, посидела и ушла», – отмечает украинский солдат.

Авдеевская промзона бережет память о всех погибших здесь, при въезде на эту территорию установлен мемориал в честь воинов, погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Флаг каждого подразделения ВСУ, защищавшего «промку» и потерявшего товарищей, здесь оставляют во время ротации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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