На западе Украины самый высокий уровень занятости ВПЛ (Инфографика). Новости

В Украине разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Наблюдается снижение на 9% количества ВПЛ, работающих в промышленном секторе после перемещения. Доля ВПЛ с долгосрочной занятостью (более 12 месяцев) составила 64%, а 66% ВПЛ отметили, что нынешняя работа соответствует их квалификации. Большинство (79%) ВПЛ, чья нынешняя работа соответствует квалификации, проживали в первой географической зоне (подконтрольная украинским властям территория Донецкая и Луганская области, – прим. ред.)», – говорится в отчете.

Киев остается городом с самой высокой долей занятости среди переселенцев – 78%, что является характерным и для Украины в целом, отмечают эксперты.

Согласно данным опроса, регионами с высоким уровнем занятости среди ВПЛ возрастом 18-59 лет являются Закарпатская (86%) и Волынская (80%) области.

Регионы с более низким уровнем занятости ВПЛ:

Запорожская – 33%;

Тернопольская – 40%;

Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская – по 44%;

Ивано-Франковская и Одесская – по 45%;

Херсонская и Черкасская – по 47%;

Николаевская – 48%.

«ВПЛ в возрасте 18-59 лет, проживающие в Киеве, чаще сообщают о занятости в сфере услуг (35%), строительстве (9%) транспорте (9%). ВПЛ, которые проживают в первой зоне, чаще отмечают занятость в секторе государственного управления (17%) и образовании (15%). Во второй зоне о занятости в промышленном секторе (20%) и строительстве (11%) сообщают чаще, тогда как в третьей и четвертой зонах ВПЛ чаще информируют о занятости в сфере услуг (40% и 29%, соответственно)», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма. Среди всех ВПЛ 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. Кроме того, большинство переселенцев считают справку ВПЛ необходимостью. В целом в Украине в 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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