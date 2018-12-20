В «ДНР»: Житель Макеевки показал цены на стройматериалы (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал цены на основные строительные материалы в магазине «Галактика» (бывший гипермаркет «Эпицентр»). Кадры с ценниками он продемонстрировал в соцсети.

Так, в «Галактике» продают:

обои на флизелиновой основе (за рулон 25 м) – 1042-1815 руб. (436-759 грн по местному курсу на 20.12.2018);

пластиковые панели (длина 3 м) – 199-319 руб. (83-133 грн);

рулетка (длина 5 м) – 131 руб. (55 грн);

дюбели для быстрого монтажа (100 шт.) – 65 руб. (грн);

цемент (за мешок) – от 147 руб. (27 грн);

гипсокартон (за 1 лист) – 320 руб. (134 грн);

гипсовая плита – 280 руб. (120 грн);

клей для плитки (25 кг) – 1290 руб. (540 грн);

универсальный грунт (5 л) – 225 руб. (94 грн);

шпатлевка полимерная (20 кг) – 459 руб. (192 грн).

На ценниках практически всех товарных позиций указано, что это стоимость – по акции, со скидкой.

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