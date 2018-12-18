Доходы переселенцев в 2 раза ниже средних по Украине (Инфографика). Новости

В Украине более половины переселенцев денежных средств хватает только на питание, или они вынуждены экономить даже на продовольствии. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Наибольшая доля ВПЛ, проживающих в крупных городах, оценили финансовую ситуацию своих домохозяйств как "средств хватает на базовые потребности" (50%), тогда как наибольшая доля домохозяйств ВПЛ, проживающих в малых городах и селах, оценивали свою финансовую ситуацию как "средств хватает только на питание", 45% и 52%, соответственно», – говорится в отчете.

Согласно опросу, среднемесячный доход на члена семьи переселенцев в сентябре 2018 составил 2187 грн. «Среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55%) не превышает 5000 грн. Уровень среднемесячного дохода на члена домохозяйства ВПЛ значительно ниже, чем этот показатель для среднестатистического украинского домохозяйства; для всего населения он составил 4344 грн в период с января по март 2018 года», – сказано в документе.

Эксперты также отмечают, что уровень среднемесячного дохода ВПЛ продолжал быть низким в сравнении с фактическим прожиточным минимумом, который, по расчету Министерства социальной политики Украины, в сентябре 2018 года составил 3252 грн.

Уровень среднемесячного дохода переселенцев различается по географическими зонам и типам населенных пунктов. Так, среднемесячный доход на одного человека является самым высоким в Киеве – 3599 грн.

«Уровень среднемесячного дохода в крупных городах (2632 грн) был выше по сравнению с доходом в малых городах (1925 грн), а самым низким является уровень среднемесячного дохода в селах (1462 грн). Среди всего населения Украины уровень среднемесячного дохода в больших и малых городах выше, чем в селах (4558 грн в больших и малых городах, 3923 грн – в селах)», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма. Среди всех ВПЛ 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. Кроме того, большинство переселенцев считают справку ВПЛ необходимостью.

В целом в Украине в 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

Читайте также: