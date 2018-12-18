Сводка из зоны ООС за 17 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное на донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

В течение текущих суток противник открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 229 единиц. Под огнем оказались село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; горловские поселки Зайцево и Доломитное; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Саханка и Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и сел Логвиново и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм и противотанковых станковых гранатометов СПГ».