Спиной или боком к учителю: Как в Славянске перестроились под нормы «Новой украинской школы» (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) завершается процесс оборудования современных кабинетов 1-х классов по нормам «Новой украинской школы» (НУШ). Закуплена необходимая по новому стандарту модульная мебель, мультимедийное оборудование и дидактический материал, так что все первые классы города будут соответствовать стилю НУШ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

По словам мэра, всего такие комплекты мебели получит 41 класс: «На сегодняшний день уже 21 комплект поставлен, и еще 20 комплектов "ожидаются на днях"», – сказал Лях, заверив, что к концу недели укомплектуют все первые классы школ города.

«В рамках проекта "Новая украинская школа" Славянский городской совет получил государственную субвенцию в размере 1,7 млн грн, а также выделил дополнительно 920 тыс. грн из местного бюджета. Все тендеры проведены, закупки сделаны, в некоторых школах мебель уже стоит, в некоторых – до конца недели будет установлена», – дополнил мэр.

Как пояснил «Донецким новостям» начальник отдела образования Славянского городского совета Игорь Рублевский, за средства государственной субвенции (1,7 млн грн) закуплено по одному комплекту мебели на школу. «Всего приобрели 21 комплект. Деньги потрачены на парты, стулья, шкафы, стол для учителя, "творчі осередки", дидактический материал, экраны и проекторы. После этого было софинансирование города на 920 тыс. грн. Исходя из того, что нам необходим 41 комплект, чтобы закрыть все первые классы, было принято решение пустить деньги из местного бюджета только на мебель. То есть тему оборудования первых классов мы закрываем», – заверил Рублевский.

Впечатлениями от нововведений в этом году в начальной школе поделилась директор ОШ № 1 Наталья Вербицкая. «Очень комфортно, подвижно, поскольку по методике "Новой украинской школы" дети не сидят за партами, они переходят, работают в парах, играют в подвижные игры на каждом уроке. Поэтому с такими партами, конечно, очень удобно, потому что ребенок может взять ее и переместить, ведь она очень легонькая и маленькая», – сказала директор корреспонденту «Донецких новостей».

Руководитель школы отметила, что мебель используется очень активно: удобная, красивая, детям понравилась. «Парты мобильные. Дети могут садиться по двое, или кругом. Например, мы их используем для "ранішніх зустрічей", где дети "заседают" – обмениваются впечатлениями о прошедшем дне, делятся планами на последующий, обсуждают погоду-природу, вплоть до домашней кошечки. Также есть передвижная тумба, которая ездит, то есть теперь учителю, чтобы раздать материал каждому ребенку, не нужно носить его с собой. Она подъезжает и раздает или краски, или бумагу, или какой-то материал для конструкции», – продолжила Наталья Вербицкая.

Наибольшее беспокойство среди родителей вызывало то, что первоклашки сидят спиной или боком к учителю и традиционной доске. «Во-первых, в первом классе понятие "доска" не существует. Учитель там ничего не пишет. Учитель не стоит возле доски, как в среднем и старшем звене. Он везде, со всех сторон. Во-вторых – дети не сидят. Если ребенок сейчас сидит возле дверей, то через 15 минут он будет сидеть возле окна. Родителей наших тоже пугало, "что это мой ребенок боком смотрит на учителя". Сейчас в этом нет проблемы. Если скажем, на родительских собраниях в сентябре ко мне было много вопросов относительно этого, то сегодня это уже никого не интересует. Родители убедились, что проблемы такой нет, в том числе, и для здоровья ребенка», – пояснила директор ОШ № 1.

«Скорее всего, эти парты будут только для первоклассников. Они регулируются, но не настолько, чтобы поднять, скажем, для третьего – четвертого. Посмотрим, это же первый год "Новой украинской школы", что будет дальше – увидим. То ли мы будем ежегодно для первоклассников получать, или же они будут и для следующих поколений – пока что не знаем», – говорит руководитель учебного заведения.

Вербицкая также уточнила, что комплект мебели рассчитан на определенное количество детей: «По "Новой украинской школе" класс может быть от 25 до 30 учеников. Больше 30-ти мы и не набирали», – резюмировала она.