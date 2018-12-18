В Украине более половины переселенцев арендуют жилье (Инфографика). Новости

В Украине более половины переселенцев арендуют жилье, из них 45% – снимают квартиру, еще 10% – живут в съемных домах, а 4% – в арендованных комнатах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Доля ВПЛ, проживающих с родственниками или с принимающими семьями, составляла 14% и осталась почти неизменной по сравнению с предыдущим раундом. 15% ВПЛ проживают в собственном жилье, и их доля медленно увеличивается, начиная с июня 2017 года. 4% продолжают проживать в общежитиях, и 4% – в центрах коллективного проживания ВПЛ», – говорится в отчете.

Согласно опросу, наиболее уязвимы ВПЛ, проживающие в общежитиях и центрах коллективного проживания, тогда как ВПЛ, проживающие в арендованных квартирах, менее уязвимы, поскольку имеют, по крайней мере, работу и средства для удовлетворения базовых потребностей.

«ВПЛ, проживающие в общежитиях или центрах коллективного проживания, чаще сообщают, что являются безработными (7% и 5% соответственно) или относятся к экономически неактивному населению по инвалидности (6% и 16%, соответственно). В сравнении со всеми ВПЛ, те из них, которые живут в общежитиях или центрах коллективного проживания ВПЛ, чаще оценивают свою финансовую ситуацию как "вынуждены экономить даже на питании" (10% и 7% соответственно). К тому же, проживание в общежитиях и центрах коллективного проживания чаще упоминались ВПЛ, чье домохозяйство состоит только из одного человека (11% и 6%, соответственно)», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма. Среди всех ВПЛ 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. Кроме того, большинство переселенцев считают справку ВПЛ необходимостью.

В целом в Украине в 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев за год почти не изменились и остаются в 2 раза ниже средних по Украине.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

Читайте также: