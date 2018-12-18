Проекты по реабилитации ветеранов воплощаются в жизнь при господдержке, – общественница. Новости

Общественные организации, деятельность которых направлена на помощь ветеранам, могут получать государственную поддержку. В частности, общественная организация «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО и боевых действий» смогла реализовать 3 проекта при поддержке Государственной службы ветеранов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга рассказала зампредседателя правления общественной организации Татьяна Скрипаченко. Брифинг на тему: «Результаты выполнения проектов для ветеранов за счет средств государственной поддержки» состоялся сегодня, 18 декабря.

По ее словам, подавать заявку на конкурс для получения господдержки могли любые всеукраинские общественные организации. Организация «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО и боевых действий» прошла конкурсный отбор. «И 3 наших проекта были воплощены в жизнь при поддержке Государственной службы ветеранов», – сообщила Скрипаченко.

Общественная организация, как рассказала Скрипаченко, с 2014 года занимается реабилитацией и социальной адаптацией участников боевых действий. «Мы выбрали два приоритетных направления – это практическая модель психологической реабилитации и содействие самозанятости ветеранов по открытию ними собственного дела», – сообщила общественница.

Татьяна Скрипаченко считает, что господдержка дала возможность привести деятельность общественной организации по помощи военным в более системное и стабильное русло.

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