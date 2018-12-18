В 2018 году более трети переселенцев лишили соцвыплат и пенсий (Инфографика). Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей переселенцев столкнулись с приостановкой социальных выплат и пенсий, из них 36% – в 2018 году. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«4% ВПЛ имели с этим дело в период с июля по сентябрь 2018 года, 21% – в период с апреля по июнь 2018 года, 11% – в период с января по март 2018 года. Рост во втором квартале 2018 года может быть связан с изменениями в механизме проверки прав ВПЛ на получение пенсий, введенными Пенсионным фондом Украины в мае 2018 года», – говорится в отчете.

Согласно опросу, в 2018 году наибольшее количество случаев приостановки социальной помощи касались ежемесячной адресной помощи ВПЛ на проживание – 56%. О приостановке выплат пенсий по возрасту или выслуге лет сообщили 34% переселенцев.

«Среди ВПЛ, подвергшихся приостановлению социальной помощи, 68% респондентам были известны причины приостановления. Большинство ВПЛ, которые подверглись приостановлению социальных выплат (65%), сообщают, что знакомы с процедурой восстановления их социальных выплат. Кроме того, средняя продолжительность приостановки составляла 7,5 месяцев для ВПЛ, которые подверглись приостановлению социальных выплат в течение 2017 и 2018 годов», – отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма. Среди всех ВПЛ 58% составляют женщины, 20% которых старше 60 лет, при этом демографическая структура ВПЛ из Крыма немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. Кроме того, большинство переселенцев считают справку ВПЛ необходимостью.

В целом в Украине в 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев за год почти не изменились и остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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