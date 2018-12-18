В Украине изменится система проверки бизнеса, – Гройсман. Новости

В Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«С 1 января мы абсолютно полностью меняем систему проверки бизнеса. Советская карательная система, когда проверяли абсолютно формально, лишь бы за что-то зацепиться, будет уничтожена», – сказал он.

По его словам, с 1 января 2019 года новая система контроля над предпринимателями будет включать предварительное согласование плана проверок, которые будут публичными. «Все будут понимать: кто к кому и когда придет. И никакого самоуправства от чиновников. Чиновник будет приходить с четким чек-листом, по которому проверяется соблюдение соответствующих норм. Нас интересует безопасность и качественное функционирование предприятий и бизнеса в целом. На это будут ориентированы эти проверки», – заявил Гройсман.

«Мы будем внедрять единые счета для оплаты налогов, что также создаст определенные удобства в ведении бизнеса в Украине», – добавил премьер-министр.