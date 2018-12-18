Фискальную службу в Украине разделят на два направления. Новости

В Украине в рамках реформы Государственную фискальную службу разделят на два направления. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы сегодня примем решение о начале настоящей реформы Государственной фискальной службы с разделением на две части – это будет налоговое и таможенное направления», – сказал он.

По его словам, работать над таможенным направлением начали в этом году, а в 2019 году изменения будут «введены в эксплуатацию». «Это 7 систем сканирования на границах нашего государства, чтобы эффективнее бороться с контрабандой – с одной стороны. С другой стороны – идентифицировать товары, по которым должно быть проведено растаможивание», – сообщил Гройсман.

«После того, как мы усилили меры борьбы с теневыми схемами на таможне, мы взяли плюсом к бюджету 300-400 млн грн ежедневно – это достаточно серьезный результат, который уже есть на сегодня», – отметил премьер-министр.

Он добавил, что на украинских таможнях в 2019 году заработает принцип «единого окна» для упрощения оформления экспортно-импортных операций.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса.

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