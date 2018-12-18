Среди участников АТО много желающих заняться собственным бизнесом, – общественница. Новости

Среди участников АТО (ООС) существует большой запрос на мероприятия, в ходе которых ветеранов обучают тому, как начать собственное дело. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга рассказала координатор по вопросам развития ветеранского бизнеса и социального предпринимательства общественной организации «Союз участников, ветеранов, инвалидов АТО и боевых действий» Лия Котяш. Брифинг на тему: «Результаты выполнения проектов для ветеранов за счет средств государственной поддержки» состоялся сегодня, 18 декабря.

По ее словам, при поддержке Государственной службы ветеранов были воплощены в жизнь три проекта. Два из них касались помощи ветеранам в самозанятости «Создай свой бизнес: школа для ветеранов АТО» и «Форум развития ветеранского бизнеса». Эти проекты общественники создавали на основе своего предыдущего опыта и предыдущей работы. «Мы проводили отдельные тренинги, встречи, то что зависит от нас – мы всячески поддерживали начало собственного дела», – рассказала Котяш.

Она добавила, что в феврале проводился первый форум по развитию ветеранского бизнеса и воркшопы. «Когда мы смотрели на то, какое количество людей собирают эти мероприятия, на то, что на обычный воркшоп о том, как начать свое дело, стоит тысяча отметок заинтересованных в мероприятии, мы поняли, что запрос действительно большой», – сообщила общественница.

По ее словам, среди 350 тыс. участников боевых действий немного предпринимателей, однако существует спрос: люди обращаются с просьбами помочь написать бизнес-план, помочь найти курсы по обучению, переквалификации, найти менторов и т.д. «Это все то, что наша организация в силу своих возможностей, связей уже делала», – сказала Котяш.

Общественница добавила, что поддержка Госслужбы по делам ветеранов позволила систематизировать такую деятельность и направить в одно русло.

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