Инновации, кредиты и инвестиции: Планы правительства на 2019 год. Новости

В Украине на следующий год запланирован ряд мероприятий по увеличению промышленного потенциала, развитию инноваций и торговли. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В соответствии с новым законодательством при Министерстве образования и науки создан Фонд научных исследований – это абсолютно новая грантовая система, в которую будут поступать деньги на поддержку науки. С другой стороны – мы создали при правительстве, и он уже запускается в следующем году – это Фонд поддержки инноваций», – сказал он.

«Нам нужно поддерживать инновации в стране, и нам нужно обеспечить трансфер этих инноваций в реальный сектор экономики. Когда есть инновационный продукт, на который есть спрос в реальном секторе экономики, как внутри страны, так и в мире, мы должны обеспечить, чтобы период от разработки до промышленного производства был как можно короче и результативнее», – заявил Гройсман.

По его словам, такая «экосистема» для инноваций будет создаваться в 2019 году, и под это будет создана «целая инфраструктура», в частности, сеть центров поддержки инноваций.

«Мы открываем доступ к патентной информации, которая ранее была закрыта. Это тоже очень важный элемент. И – создание центров трансфера технологий, мы создадим три таких пилотных центра в Украине. Этим будет заниматься Министерство экономического развития», – рассказал премьер-министр.

«Наш приоритет – это полномасштабный запуск экспортно-кредитного агентства в следующем году. Украинский экспорт должен получить поддержку государства на рынках других стран. Например, если мы хотим продавать украинскую технику в других странах, мы можем предоставить кредитную линию для наших производителей, чтобы они работали на льготных и конкурентных условиях в странах, с которыми мы сегодня торгуем», – резюмировал глава правительства.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. Кроме того, в рамках реформы Государственную фискальную службу разделят на два направления – налоговое и таможенное.

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