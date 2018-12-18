В Украине модернизируют жилой фонд за счет энергоэффективности. Новости

В Украине в 2019 году планируется запуск Фонда энергоэффективности, за счет которого намерены модернизировать жилой фонд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В следующем году мы аккумулируем там 3,1 млрд грн средств государственного бюджета и 100 млн евро, что немного больше 3 млрд грн, это деньги Европейского Союза. Будет еще 20 млн евро от наших немецких партнеров», – сообщил он.

По его словам, в ходе рабочей поездки в Брюссель (Бельгия) между правительством Украины и международными партнерами были подписаны 8 соглашений по разным направлениям.

«Фонд энергоэффективности будет оперировать не менее 6-7 млрд грн, которые будут направлены на модернизацию жилого фонда, на поддержку модернизации ОСМД. Плюс к этому мы привлекаем половину ресурсов местных бюджетов», – отметил Гройсман.

«Фактически инвестиции в следующем году в энергоэффективность могут составить 14 млрд грн, из которых 7 млрд грн уже гарантировано есть, но они могут расти до 14 млрд грн за счет софинансирования из местных бюджетов. Первые 10 пилотных проектов мы сможем реализовать в I квартале 2019 года», – добавил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. Кроме того, в рамках реформы Государственную фискальную службу разделят на два направления – налоговое и таможню. Также запланирован ряд мероприятий по увеличению промышленного потенциала, развитию инноваций и торговли.

Читайте также: