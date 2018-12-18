В Украине информация о госслужащих станет публичной. Новости

В Украине информация о государственных служащих, в том числе о размерах их зарплат, станет публичной. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы введем систему единого управления человеческими ресурсами на государственной службе. Это будет единый электронный информационный ресурс, в котором будет полностью открыта информация о количестве чиновников, о их зарплатах, о вакансиях, – абсолютно обо всем, что касается государственной службы», – сказал он.

«Сейчас эта информация не такая доступная, но мы сделаем ее доступной и для того, чтобы управлять человеческими ресурсами на государственной службе, и чтобы сделать службу публичной», – добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. В рамках реформ Государственную фискальную службу разделят на два направления – налоговое и таможню. Запланирован ряд мероприятий по увеличению промышленного потенциала, развитию инноваций и торговли. Кроме того, в 2019 году намерены от 7 млрд грн направить на модернизацию жилого фонда и ОСМД.

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