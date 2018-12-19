В «ДНР»: В Горловке на площади установили новогоднюю елку (Фото). Новости

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) готовятся к новогодним праздникам. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы и местные жители в соцсетях.

На центральной городской площади установлена елка. 15 декабря, как сообщается на местных интернет-ресурсах, коммунальщики подключили иллюминацию.

Елку установили и в Никитовском районе – перед ДК им. Изотова. Как она выглядит, показали горловчане в соцсетях:

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