В «ДНР»: В Горловке на площади установили новогоднюю елку (Фото). Новости

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В «ДНР»: В Горловке на площади установили новогоднюю елку (Фото)

19.12.18 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) готовятся к новогодним праздникам. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы и местные жители в соцсетях.

На центральной городской площади установлена елка. 15 декабря, как сообщается на местных интернет-ресурсах, коммунальщики подключили иллюминацию.

Елку установили и в Никитовском районе – перед ДК им. Изотова. Как она выглядит, показали горловчане в соцсетях:

 

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