В Украине увеличится количество электронных государственных услуг. Новости

В Украине в 2019 году займутся расширением количества электронных видов государственных услуг. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«У нас сегодня примерно 100 электронных услуг. В следующем году мы разработаем еще 50 электронных услуг, которые внедрим для граждан. Цель следующая – не входить человеку в непосредственный контакт с чиновником. При наличии телефона, компьютера, планшета человек должен основные свои задачи решать дистанционно», – сказал он.

«Важно, что мы начали задействовать систему электронной идентификации, в частности с использованием мобильного телефона. На портале www.id.gov.ua есть возможность идентификации, чтобы с использованием электронного ключа можно было бы получить любую государственную услугу», – добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. В рамках реформ Государственную фискальную службу разделят на два направления – налоговое и таможню, а информация о государственных служащих станет публичной. Запланирован ряд мероприятий по увеличению промышленного потенциала, развитию инноваций и торговли. Кроме того, в 2019 году намерены от 7 млрд грн направить на модернизацию жилого фонда и ОСМД.

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