Реформа медицины: Диагностика и анализы станут бесплатными. Новости

С 1 января 2019 года на первичном уровне медицинского обслуживания полностью заработает принцип «Деньги ходят за пациентом», а летом некоторые виды анализов и исследований будут оплачивать за пациентов из госбюджета. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Это значит, что за каждого человека мы будем платить врачу за то, что он обслуживает и консультирует этого человека. Сегодня более 23 млн человек абсолютно открыто подписали свои декларации – персональный контракт со своим персональным врачом. И за этого пациента этому врачу мы платим через Национальную службу здоровья», – сказал он.
«Это значит, что заработные платы докторов и медсестер на первичном уровне выросли в 3-4 раза. И это не разовое, а системное повышение произошло, и это их деньги», – заявил Гройсман.
По его словам, с 1 июля 2019 года в Украине перейдут на оплату исследований и анализов граждан за счет средств государственного бюджета. «Если ваш семейный доктор вас направил в больницу, то рентген, маммография, УЗИ, другие анализы, которые нужно сдать, будут бесплатными, потому что за это персонально за вас заплатит государство. Это значит, что будет прямой контракт на 54 вида таких исследований», – сообщил премьер-министр.
«Мы начинаем усиление системы экстренной медицины в 5 областях и в городе Киеве. Речь идет о новых автомобилях, новых диспетчерских, новых программах обучения и повышения квалификации медицинского персонала и новых заработных платах. В 2020 году мы это расширим на территорию всех регионов Украины», – добавил глава правительства.
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