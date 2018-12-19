Юридическое безумие: Пургин рассказал, как в «ДНР» судят «ополченцев». Новости

В «ДНР» «ополченцев», участвовавших в вооруженном конфликте в 2014 году, судят по законам мирного времени. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил первый глава «народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«У нас, как ни странно это звучит, юридическое безумие. Юридическое безумие состоит в том, что у нас ополченцев 2014-го года чаще всего судят по мирным статьям. Нет закона об ополчении, а эти люди на момент 2014 года не были военнослужащими – они не были призваны, они не соблюдали воинский устав, они не знали, что это такое. Военнослужащими они стали с февраля 2015 года. У нас большинство ополченцев получили сроки [за деяния 2014 года] по законам мирного времени. Например, использование чужого транспорта для войны приравнивалось к грабежу или бандитизму. Там абсолютно какая-то экзотика… Были совсем анекдотические вещи, когда комиссия по батальоны "Восток" выясняла, почему ковры из брошенного магазина использовались в блиндаже для того, чтобы спать», – сказал Пургин.

Он согласился, что люди, которые совершили тяжкие преступления, «безусловно, должны сидеть». «Если же там нет преступления против человека, тяжелых преступлений, то я против этого. Считаю, что мы должны провести тотальную амнистию, и решить этот вопрос», – продолжил Пургин.

Он акцентировал, что в отличие от «ДНР» амнистию проводят в «ЛНР». «Там по 100 человек выпускают в ручном режиме через какое-то решение… У нас же только сейчас идут разговоры о возможной амнистии», – дополнил «оппозиционер».

Он также привел в пример Украину, где принят ряд законов об участниках АТО, проведена частичная амнистия относительно первых лет вооруженного конфликта, участникам АТО предоставляются льготы, выделяется земля, квартиры и пр.

«Это абсолютный абсурд судить военных людей по законам мирного времени. Этот вопрос нужно было законодательно решить давным-давно. Украина решила этот вопрос 3 года назад. К сожалению, в республике из политических или иных соображений на это не пошли. И тем самым создали бесконечную головную боль. У нас огромное количество людей, которые потеряли кормильцев (погибших с оружием в руках). Эти люди не имеют помощи от государства, они предоставлены сами себе – мамы, жены и т.п.», – подчеркнул Пургин.

Также проблемы сегодня имеют и «ополченцы» с инвалидностью. «У нас, если ополченец остался без ноги или руки в 2014 году, он является бытовым инвалидом. На шашлык, наверное, себе ногу отрезал. Т.е. они являются бытовыми инвалидами, потому что они потеряли руку-ногу, получили увечья в то время, когда еще не было вооруженных сил Донецкой народной республики, а было ополчение. А ополчение не регулируется законами ни в ДНР, ни в ЛНР. Это юридический казус», – отметил он.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым председателем «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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