Перерасчет пенсий людям с большим трудовым стажем и минимальными зарплатами возможен. Новости

В правительстве займутся разработкой предложений по перерасчету пенсий для людей, у которых был большой стаж, но минимальные зарплаты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«С 1 марта мы впервые проведем системный перерасчет пенсий для почти 12 млн пенсионеров. С 1 января мы начинаем в три этапа и в 2019-м году завершим монетизацию субсидий, это тоже мы делаем впервые», – сказал он.

«Будем работать над детенизацией зарплат, но у нас есть и еще одно задание – это разработать предложения по учету большого стажа при минимальных заработных платах для перерасчета для таких людей их пенсий. Это задание важно для нас, и мы будем над ним работать, чтобы найти решение», – заявил Гройсман.

Он напомнил, что также с 1 января 2019 года состоится перерасчет и очередное повышение пенсий для военных пенсионеров.

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