Перерасчет пенсий людям с большим трудовым стажем и минимальными зарплатами возможен. Новости

В правительстве займутся разработкой предложений по перерасчету пенсий для людей, у которых был большой стаж, но минимальные зарплаты. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«С 1 марта мы впервые проведем системный перерасчет пенсий для почти 12 млн пенсионеров. С 1 января мы начинаем в три этапа и в 2019-м году завершим монетизацию субсидий, это тоже мы делаем впервые», – сказал он.
«Будем работать над детенизацией зарплат, но у нас есть и еще одно задание – это разработать предложения по учету большого стажа при минимальных заработных платах для перерасчета для таких людей их пенсий. Это задание важно для нас, и мы будем над ним работать, чтобы найти решение», – заявил Гройсман.
Он напомнил, что также с 1 января 2019 года состоится перерасчет и очередное повышение пенсий для военных пенсионеров.
Читайте также:
- Фото и отпечатки пальцев: Кабмин инициирует новые меры по проверке пенсионеров
- Выход на пенсию: Как рассчитать страховой стаж (Инфографика)
- Более полумиллиона бывших военных получат повышенную пенсию с 1 января, – Рева
- Эксперт пояснил, к чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине
- Почему дефицит Пенсионного фонда сохранится еще 7 лет: Эксперт пояснил, как выйти из кризиса
- Каждый март: Розенко рассказал об автоматическом росте пенсий
- Рекордные суммы: Кому повысят пенсии в 2019 году
Комментарии