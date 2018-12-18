На пятый год войны: Гройсман заговорил о реабилитации жителей Донбасса. Новости

Перед правительством Украины и силовыми структурами стоят приоритетными задачами в сфере безопасности и обороны – интеграция к стандартам НАТО, а в сфере общественной безопасности – среди прочих программ и реабилитация жителей Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Интеграция к стандартам НАТО будет продолжена в разнообразных направлениях реформирования ВСУ, в том числе на базе военных комиссариатов будут созданы новые центры, которые будут абсолютно по-новому работать с призывниками, в частности, оказывать им поддержку», – сказал он.

«Материально-техническое обеспечение остается важным приоритетом, а также определенные инвестиции в развитие и укрепление Национальной гвардии Украины, как важного элемента безопасности внутри страны», – продолжил Гройсман.

По его словам, для общественной безопасности в 2019 году планируют построить новую систему спасения с применением авиации, чтобы и в медицине, и в ГСЧС, и в силовых подразделениях могли очень быстро реагировать на любые вызовы на любой территории. «Спасательная авиация будет создана на базе Министерства внутренних дел, которое будет координировать ее деятельность», – отметил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что в 2019 году в Украине также введут фотофиксацию нарушений на дорогах, продолжат обновлять пожарно-спасательную технику для ГСЧС, также остается приоритетом господдержка украинских граждан, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

«И начинаем такую программу – психологическая поддержка мирного населения на Донбассе. Мы только можем себе представить, насколько людям сложно жить уже пятый год в условиях российской агрессии. Это большая рана и боль, поэтому нужно создавать механизмы такой реабилитации и поддержки этих людей, которые живут практически на передовой», – заявил Гройсман.

Деталей программы по реабилитации жителей Донбасса премьер-министр Украины не озвучил.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 января 2019 года изменится система проверки бизнеса. В рамках реформ Государственную фискальную службу разделят на два направления – налоговое и таможню, а информация о государственных служащих станет публичной. Запланирован ряд мероприятий по увеличению промышленного потенциала, развитию инноваций и торговли. Кроме того, в 2019 году намерены от 7 млрд грн направить на модернизацию жилого фонда и ОСМД.

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