«Это какой год, 1942?»: В Донецке старики пятый год живут в бомбоубежище (Фото). Новости

В Петровском районе неподконтрольного украинской власти Донецка уже пятый год 12 человек, преимущественно пожилые женщины, живут в бомбоубежище. Об этом говорится в видеосюжете российского журналиста Сергея Прудникова.

Бомбоубежище находится на окраине Донецка, в поселке Трудовские, на территории одноименной шахты.

«Я здесь [постоянно] живу с 4 января 2015 года. А так пятый год. Живу здесь, потому что очень боюсь: иду домой – стреляют, назад иду – стреляют», – рассказала Людмила.

«У меня квартира есть. Но там света нет, все водой затопило. И нужно делать большой ремонт. Пришли документы, что мне только в 2019 году будут все отстраивать. А я им говорю, а до 19-го где мне жить?», – сетует другая жительница убежища.

Сейчас здесь находятся 12 дончан, а в 2014 году во время активных боевых действий – до 300 человек. «Здесь были только узкие дорожечки для прохода, а так все было забито людьми. И деток, и мамочек было много», – рассказывают нынешние обитатели.

Российский журналист поинтересовался у одной из пожилых женщин, помогает ли ей «государство, правительство». «Правительство 3 тыс. руб. (1 266 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) дает. Это пенсия, один раз в месяц. Больше ничего», – говорит пенсионерка.

Среди жителей – еще один пенсионер, бывший шахтер. «Сейчас работаю на проходной в охране. А шахта не работает. Всё воруют [на ней] уже, нет там ничего. Вот из-за чего охрану нашу туда и поставили – по 4-5 человек», – пояснил он.

Бомбоубежище расположено под землей, без отопления, поэтому здесь постоянно холодно, люди находятся в верхней одежде. Горячей воды тоже нет. Есть электричество, но освещение тусклое. «Всегда холодно. Но, наверное, мы уже акклиматизировались. Мыслимо вот здесь купаться? Ну, а что делать – греем воду. Вот раньше у нас бойлер был – хорошо было, горячая вода всегда шла. Приходили, посмотрели его, сказали, что сгорел тен в бойлере. Еще и мойка уже не работает, пришлось перекрыть воду. Купаемся, умываемся, зубы чистим в бывшей душевой», – демонстрируют женщины свои «владения».

Среди животных – кошки и собака. «Кошки нужны, они хоть мышей ловят. А то бы эти мыши нас съели», – говорят жительницы.

Пользователи соцсетей возмущены ситуацией:

«Грузин»: «Это какой год, 1942!?»;

Максим: «["Глава ДНР"] Пушилин так не живет. Он не смотрит youtube. Пришел бы в гости. Порадовал бы стариков». – Дмитрий: «Ему некогда, он работает. Надо рынки грамотно разделить, правозащитников похвалить, наградить, чтобы жить не мешали»;

Александр: «[Бывший "глава ДНР"] Захарченко каждый день в ресторан заезжал покушать, в то время как народ в бомбоубежищах без тепла и воды сидит».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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