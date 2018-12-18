Отказались от работы, потому что голодные: На Донетчине горняки бастуют второй день. Новости

В Донецкой области второй день бастуют работники управления по определению качества угля шахт ГП «Селидовуголь». Забастовку объявили 7 участков всех шахт. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, горнякам не выплачивают заработную плату с июля. «Эти люди отказались от работы в связи с тем, что они голодные. Они не могут исполнять свои обязанности в таком состоянии. Дети голодные. Психологическое состояние их тоже нарушено. Без них, без определения качества, не могут отгрузить уголь потребителям, даже на бытовое топливо. Также не могут даже на собственную котельную отгрузить уголь. Их запугивают тем, что с Мирнограда привезут специалистов, потом запугивают, что на них будут перенесены убытки в связи с неотгруженным углем, за простой пустых вагонов», – рассказал Волынец.

Председатель НПГУ отметил, что сейчас бастуют около 70 горняков. Акция протеста – бессрочная.

Напомним, забастовку работники непромышленной группы и инженерно-технические работники ГП «Селидовуголь» начали вчера, 17 декабря.

Ранее сообщалось, что задолженность по заработной плате шахтерам на 7 декабря составляла 196 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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