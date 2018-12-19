Как в «Кин-дза-дза»: Пургин заявил о тотальной бедности в «ДНР». Новости

Из-за низкого уровня достатка в «ДНР» население находится в депрессивно-агрессивном состоянии. Такое мнение в ходе интернет-конференции высказал первый глава «народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Население больше волнует гуманитарная ситуация, а в общем-то – бедность. Не секрет, что в республике очень сложно с работой, с достатком. И тотальная, повальная бедность на сегодняшний день является самой основной проблемой. Эта проблема даже больше, чем война. Это сегрегирует отношение власти и людей. Это как в фильме "Кин-дза-дза" – "правительство на другой планете живет... родной". Где-то так и у нас получается», – сказал Пургин.

Он отметил, что и «выборы» 11 ноября ничего не изменили. «А люди как раз ждут каких-то перемен, а они не происходят. И это еще больше вгоняет население в депрессивно-агрессивное состояние. Постепенно исправлять ситуацию, когда у людей очень тяжелое материальное положение, это сродни – призвать голодающего умирать медленно. Государство должно проводить политику быстрого возврата гуманитарной ситуации. А мы слышим о том, что все нужно делать постепенно. Но постепенно сложно терпеть людям, семья которых живет на 5 000 руб. (2 110 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) в месяц. Этим людям сложно объяснить, что нужно подождать еще год или два. Население хочет видеть резкие и мощные перемены, и еще вчера», – пояснил «оппозиционер».

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым председателем «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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