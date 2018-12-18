Шанс утерян: Экс-глава Донетчины о возвращении неподконтрольного Донбасса. Новости

За время вооруженного конфликта на Донбассе власть Украины сделала очень много ошибок, из-за чего на сегодня уже утерян шанс вернуть временно неподконтрольные территории. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, во время круглого стола «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018 года» заявил экс-председатель Донецкой областной государственной администрации (2014-2015 годы), генерал Александр Кихтенко (на фото).

«Мы сделали очень большие ошибки. В конце ноября Кабинет министров приняли решение о выплате пенсий и социальных выплат населению, проживающему на временно оккупированной территории. Практически, за счет пенсионеров мы решали бюджетные проблемы Украины, потому что на то время не было денег, чтобы обеспечить всех пенсионеров, и стали таким образом решать эту проблему. И она очень больно ударила по авторитету украинской власти», – сказал он.

Еще одной ошибкой, по мнению Кихтенко, является введенный пропускной режим. «Мы практически начали уже тогда блокаду территории, которая временно нам не была подконтрольна. Пропуска тоже подняли волну протеста среди людей с обеих сторон. И сегодня эта проблема не решается – люди стоят в очередях много часов. И больные, и дети. И условий до этого времени не создано, которые должны быть созданы. И ограничения прав человека. И мы можем много времени об этом говорить. А в результате, коллеги по Службе безопасности, я с ними общался на эту тему, и работали действительно, а результаты этой блокады очень маленькие, незначительные. Есть другие методы оперативной работы, которые позволяют отрабатывать и задерживать так называемых боевиков», – считает экс-председатель ДонОГА.

Следующая причина, которую он назвал – прекращение электроснабжения неподконтрольных территорий. «Мы отключили электроэнергию нашей территории. Электроэнергию начала давать Россия. Мы сами давали предпосылки России для того, чтобы настроить против себя людей, которые проживают на той территории. Мы отключили газ – та же самая ситуация», – сказал Кихтенко.

Также в ряду ошибок он назвал выведение банков с неподконтрольных территорий. «Мы вывели последние банки – «Ощадбанк» – с той территории, тем самым мы практически дали возможность сегодня зайти южноосетинским банкам на территорию, которую мы не контролируем и через них совершать определенное финансирование, определенные манипуляции, включая и тех олигархов, например, Курченко», – отметил экс-председатель ДонОГА.

«Практически мы отрезали от себя эту территорию и считали, что эта территория, скоро ей так станет плохо, что она начнет проситься назад. Но для этого ничего не делали. Не делали там. Это большая ошибка. Это нужно понимать. Кстати, неподконтрольная территория осталась без телевизионного сигнала. Возможности областной администрации чрезвычайно скромные в этом вопросе, мы смогли сделать только тестовый пуск телеканала «ДоТеБе». Это было не то, что хотелось. Хотелось бы, чтобы был мощный сигнал на всю территорию, которую мы временно не контролируем, включая и пограничные территории Российской Федерации. Мы не работаем с населением, которое проживает на нашей границе. Они получают ту информацию, которую хочет дать руководство Кремля. Мы свою информацию не даем, хотя могли бы очень много дать», – добавил Кихтенко.

Кихтенко уверил, что «не все люди голосовали за русский мир». «Очень много порядочных, нормальных людей. Они были вынуждены там остаться по чисто семейным причинам: или некуда ехать, или старые родители. Много людей оставалось там, которые были на стороне Украины. Молодежь на Донбассе – это будущее. Они совсем по-другому думают, они имеют другие взгляды на жизнь, и именно через них нужно влиять на тех людей, которые кроме русского мира ничего не видят. Но этот вопрос мы тоже не решили. Но на то время мы бы могли его решать, и достаточно эффективно. Мы не создали своевременно условия, чтобы приглашать молодежь учиться на подконтрольные территории. Молодежь поехала учиться в Россию», – рассказал он.

По мнению экс-председателя ДонОГА, таких ошибок очень много. «Их нужно учитывать сегодня, но, к сожалению, на сегодня шанс уже утерян. То, что не было сделано в эти годы, уже сегодня сделать практически или невозможно, или очень сложно. Нужно вернуться к вопросу противодействия информационно-психологической войне против Украины, сегодня она проводится в полном объеме. Сегодня манипуляция сознанием людей полностью проводится через телевидение, через социальные сети. Мы не делаем ничего. А это задание сил специальных операций. Кстати, силы спецопераций были созданы в России в 2013 году и они начали работать на территории Крыма, и на территории Донецка. Их задание – манипуляция сознанием, организация партизанской войны, обучение, привлечение населения. Мы должны это делать. Силы спецопераций у нас созданы, но, к сожалению, именно эти задачи почему-то не исполняются. Сегодня там наши люди. Против нас там воюют меньше 1% людей, а со всеми остальными нужно работать», – объяснил Кихтенко.

«Сегодня все понимают, что военным путем освободить эти территории, особенно людей, невозможно, потому что тогда у России будут развязаны руки. Только дипломатический путь», – резюмировал Александр Кихтенко.